Игрок "Реала" проведал травмированного Неймара

Форвард ПСЖ Неймар продолжает восстанавливаться у себя на родине в Бразилии от трещины пятой плюсневой кости.

Недавно же 26-летнего нападающего парижан проведал вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, который выступает в аренде за "Фламенго". Свое совместное фото бразильцы уже выложили в социальные сети.

Напомним, Пуйоль высказался о возможном переходе Неймара в "Реал". | soccernews.ru