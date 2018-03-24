Игрок "Реала" проведал травмированного Неймара

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Игрок "Реала" проведал травмированного НеймараФорвард ПСЖ Неймар продолжает восстанавливаться у себя на родине в Бразилии от трещины пятой плюсневой кости.

Недавно же 26-летнего нападающего парижан проведал вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, который выступает в аренде за "Фламенго". Свое совместное фото бразильцы уже выложили в социальные сети.

Напомним, Пуйоль высказался о возможном переходе Неймара в "Реал". | soccernews.ru

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