Игрок "Реала" установил рекорд Бундеслиги
Защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими вписал своё имя в историю Бундеслиги.
21-летний марокканец во время недавнего матча с "РБ Лейпциг" разогнался до 36,2 км/час, что является новым рекордом.
Таким образом, Хакими, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", стал самым быстрым игроком в истории немецкого чемпионата.
В текущем сезоне перспективный фулбек сыграл за "шмелей" 25 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|16
|34
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|16
|34
|3
|Бавария Мюнхен
|16
|30
|4
|Боруссия Дортмунд
|16
|30
|5
|Шальке
|16
|29
|6
|Фрайбург
|16
|25
|7
|Байер Леверкузен
|16
|25
|8
|Вольфсбург
|16
|24
|9
|Хоффенхайм
|16
|24
|10
|Аугсбург
|16
|23
|11
|Унион Берлин
|16
|20
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|16
|18
|13
|Герта
|16
|18
|14
|Майнц 05
|16
|18
|15
|Кельн
|16
|14
|16
|Вердер Бремен
|16
|14
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|16
|12
|18
|Падерборн
|16
|9