Игрок "Реала" установил рекорд Бундеслиги

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Игрок "Реала" установил рекорд Бундеслиги

Защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими вписал своё имя в историю Бундеслиги.

21-летний марокканец во время недавнего матча с "РБ Лейпциг" разогнался до 36,2 км/час, что является новым рекордом.

Таким образом, Хакими, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", стал самым быстрым игроком в истории немецкого чемпионата.

В текущем сезоне перспективный фулбек сыграл за "шмелей" 25 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

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