Игрок "Реала" установил рекорд клуба в класико в 21 веке

Теги реал мадридбарселонавинисиус жуниор

Игрок "Реала" установил рекорд клуба в класико в 21 веке

Бразильский нападающий Винисиус Жуниор попал в стартовый состав мадридского "Реала" в первом полуфинальном матче Кубка Испании с "Барселоной".

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ: ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Таким образом, 18-летний Винисиус стал самым молодым участником класико в составе королевского клуба.

По этому показателю он опередил Гонсало Игуаина, Серхио Рамоса и Рафаэля Варана.

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