Игрок "Реала" высказался о первом матче команды после возвращения Зидана
Полузащитник "Реала" Дани Себальос прокомментировал победу в 28-м туре чемпионата Испании над "Сельтой" (2:0). Этот матч стал первым для королевского клуба под руководством Зинедина Зидана, который вновь стал главным тренером.
"Для нас было крайне важно одержать победу. "Реалу" нужно выигрывать каждый матч, чтобы по итогам сезона занять место как можно выше. Уверен, что смена тренера положительно повлияла на нас. К нам вернулось хорошее настроение", - приводит слова Себальоса AS.
После 28 туров "Реал" занимает третье место в турнирной таблице Примеры, но отстает от идущего вторым "Атлетико" всего на два очка.
Не пропустите: "Реал" нацелился на игрока сборной Германии. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Дженоа" - "Ювентус" - 2:0 (видеообзор)
-
1
"Тоттенхэм" назвал "Реалу" стоимость Эриксена
-
"Ювентус" потерпел сенсационное поражение в чемпионате Италии
-
ПСВ одержал тяжелейшую победу в чемпионате Голландии
-
"Вальядолид" одержал невероятную победу над "Эйбаром" в Примере
-
Швец принес победу "Ахмату" в матче с "Уфой"
-
1
Игрок "Реала" высказался о первом матче команды после возвращения Зидана
-
Российские и швейцарские футболистки устроили драку прямо на поле
-
Бекхэм оценил работу Сульшера в "Манчестер Юнайтед"
-
Павлюченко поддержал Погребняка в вопросе темнокожих футболистов в сборной России
-
Мончи вернулся в "Севилью"
-
Один из лидеров "Зенита", скорее всего, пропустит матч со "Спартаком"
-
Новичок сборной России высказался о вызове в национальную команду
-
"Дженоа" - "Ювентус": видеотрансляция матча с участием лидера Серии А
-
2
Представителя Карреры заподозрили в подкупе фанатов "Спартака"
-
2
В "Барселоне" определились по трансферу Неймара
-
В "Челси" приняли важное решение по Азару
-
Вальверде сделал заявление об очередной травме Дембеле
-
5
Аллегри оценил вероятность возможной дисквалификации Роналду в Лиге Чемпионов
-
Радимов напомнил Глушакову о споре перед матчем "Спартак" - "Зенит"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|27
|45
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|27
|40
|7
|Валенсия
|27
|39
|8
|Бетис
|27
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|27
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|27
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|27
|26
|17
|Вильярреал
|27
|26
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|28
|22