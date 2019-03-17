Игрок "Реала" высказался о первом матче команды после возвращения Зидана



Полузащитник "Реала" Дани Себальос прокомментировал победу в 28-м туре чемпионата Испании над "Сельтой" (2:0). Этот матч стал первым для королевского клуба под руководством Зинедина Зидана, который вновь стал главным тренером.

"Для нас было крайне важно одержать победу. "Реалу" нужно выигрывать каждый матч, чтобы по итогам сезона занять место как можно выше. Уверен, что смена тренера положительно повлияла на нас. К нам вернулось хорошее настроение", - приводит слова Себальоса AS.

После 28 туров "Реал" занимает третье место в турнирной таблице Примеры, но отстает от идущего вторым "Атлетико" всего на два очка.

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