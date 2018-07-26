Игрок "Реала" заплатит огромный штраф за неуплату налогов

Полузащитнику "Реала" Хамесу Родригесу, который сейчас выступает на правах аренды за "Баварию", придется заплатить 11,65 миллионов евро за уход от уплаты налогов, сообщает El Mundo.

По сведениям издания, футболист при переезде в Испанию не указал себя как резидента этой страны и не платил налоги. Но испанская налоговая инспекция посчитала, что колумбиец обязан платить налоги в полном объеме, так как большая часть его доходов была заработана в Испании.

Ранее сообщалось, что "Реал" хочет досрочно прекратить аренду 27-летнего хавбека и вернуть его в команду.

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