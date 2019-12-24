Игрок "Ред Булл Зальцбург" перенёс инсульт на тренировке
Защитник "Ред Булл Зальцбург" Патрик Фаркаш не играет с октября из-за серьёзных проблем со здоровьем.
"Я пытался понять, что происходит, и ненадолго подумал, что это конец. Я был пленником собственного тела. Хотел двигаться, но не мог. Это был инсульт. Мне нечего скрывать, и каждый должен знать, что произошло на самом деле", - цитирует 27-летнего австрийца ESPN.
Сообщается, что футболисту стало плохо во время тренировки 21 октября.
Несмотря на страшный для спортсмена диагноз, Фаркаш уже вернулся к тренировкам с командой и рассчитывает в начале 2020 года снова выйти на поле.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зальцбург
|18
|44
|2
|ЛАСК Линц
|18
|42
|3
|Рапид Вена
|18
|32
|4
|Wolfsberger AC
|18
|31
|5
|Штурм Грац
|18
|28
|6
|Хартберг
|18
|28
|7
|Аустрия Вена
|18
|21
|8
|Райндорф Альтах
|18
|19
|9
|Ст. Пелтен
|18
|15
|10
|Адмира
|18
|14
|11
|Маттерсбург
|18
|14
|12
|Ваттенс
|18
|12