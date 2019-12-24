Игрок "Ред Булл Зальцбург" перенёс инсульт на тренировке

Теги ред булл зальцбургпатрик фаркаш

Игрок "Ред Булл Зальцбург" перенёс инсульт на тренировке

Защитник "Ред Булл Зальцбург" Патрик Фаркаш не играет с октября из-за серьёзных проблем со здоровьем.

"Я пытался понять, что происходит, и ненадолго подумал, что это конец. Я был пленником собственного тела. Хотел двигаться, но не мог. Это был инсульт. Мне нечего скрывать, и каждый должен знать, что произошло на самом деле", - цитирует 27-летнего австрийца ESPN.

Сообщается, что футболисту стало плохо во время тренировки 21 октября.

Несмотря на страшный для спортсмена диагноз, Фаркаш уже вернулся к тренировкам с командой и рассчитывает в начале 2020 года снова выйти на поле.

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