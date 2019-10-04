Игрок "Ромы" Дзаппакоста повредил крестообразную связку колена
Правый защитник "Ромы" Давиде Дзаппакоста получил травму крестообразной связки. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По данным источника, футболист повредил колено сегодня, 4 октября, на тренировке римского клуба. Защитник, скорее всего, не вернется на поле в этом году.
Напомним, Дзаппакоста перешел в "Рому" из "Челси" этим летом на правах аренды. В этом сезоне он успел сыграть только 12 минут.
Ранее сообщалось, что игроки Лоренцо Пеллегрини и Генрих Мхитарян также травмированы.
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