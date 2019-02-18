Игрок "Ромы" отклонил предложение "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургромахавьер пасторе

Игрок "Ромы" отклонил предложение "Зенита"

"Зенит" в минувшее трансферное окно пытался подписать игрока "Ромы".

Как сообщает Calciomercato, речь идет о хавбеке "волков" Хавьере Пасторе, однако игрок категорически отказался от переезда в Россию.

Отмечается, что 29-летний аргентинец до конца сезона не планирует менять клубную прописку.

Пасторе выступает за "Рому" с лета 2018 года. В текущем сезоне на его счету три гола и один ассист в 13 играх.

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