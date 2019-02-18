Игрок "Ромы" отклонил предложение "Зенита"
"Зенит" в минувшее трансферное окно пытался подписать игрока "Ромы".
Как сообщает Calciomercato, речь идет о хавбеке "волков" Хавьере Пасторе, однако игрок категорически отказался от переезда в Россию.
Отмечается, что 29-летний аргентинец до конца сезона не планирует менять клубную прописку.
Пасторе выступает за "Рому" с лета 2018 года. В текущем сезоне на его счету три гола и один ассист в 13 играх.
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|О
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|Краснодар
|17
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|ЦСКА Москва
|17
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|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10