Игрок "Ромы" перешел в клуб Ла Лиги

Теги ромареал вальядолидданиэле верди

Игрок "Ромы" перешел в клуб Ла Лиги

Полузащитник "Ромы" Даниэле Верди перешел в "Вальядолид", сообщает официальный сайт клуба.

Испанский клуб арендовал футболиста на год без права последующего выкупа.

22-летний Верди выступает за "Рому" с 2014 года, провел за клуб 10 матчей. Сдавался в аренду "Фрозиноне", "Пескару", "Авеллино" и "Верону".

Не пропустите: "Малага" арендовала нападающего "Шахтёра". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов