Игрок "Ромы" перешел в клуб Ла Лиги

Полузащитник "Ромы" Даниэле Верди перешел в "Вальядолид", сообщает официальный сайт клуба.

Испанский клуб арендовал футболиста на год без права последующего выкупа.

22-летний Верди выступает за "Рому" с 2014 года, провел за клуб 10 матчей. Сдавался в аренду "Фрозиноне", "Пескару", "Авеллино" и "Верону".

Не пропустите: "Малага" арендовала нападающего "Шахтёра". | http://soccernews.ru