Игрок "Ромы" получил несколько предложений из Китая

Нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави может перебраться в Китай, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист получил несколько предложений от китайских клубов. Форвард может согласиться на трансфер, так как "Рома" собирается купить конкурента на его позицию - вингера "Аякса" Джастина Клюйверта.

В минувшем сезоне 25-летний Эль-Шаарави провел за "Рому" 44 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.

Не пропустите: "Рома" может подписать игрока из чемпионата Турции. | http://soccernews.ru