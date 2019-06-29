Игрок "Ромы" Сантос перейдет в "Динамо" за 10 миллионов евро
"Динамо" интересуется хавбеком "Ромы" Жерсоном Сантосом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Через несколько дней 22-летний полузащитник пройдет медобследование в московском клубе и после подпишет контракт. Трансферная стоимость игрока - 10 миллионов евро. Кроме того, "Рома" получит процент от последующего трансфера хавбека.
В минувшем сезоне футболист участвовал в 36 матчах в Серии А, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.
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