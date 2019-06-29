Игрок "Ромы" Сантос перейдет в "Динамо" за 10 миллионов евро

Теги ромадинамо москватрансферы

Игрок "Ромы" Сантос перейдет в "Динамо" за 10 миллионов евро

"Динамо" интересуется хавбеком "Ромы" Жерсоном Сантосом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Через несколько дней 22-летний полузащитник пройдет медобследование в московском клубе и после подпишет контракт. Трансферная стоимость игрока - 10 миллионов евро. Кроме того, "Рома" получит процент от последующего трансфера хавбека.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 36 матчах в Серии А, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.

А еще: "Рубин" объявил о переходе полузащитника "Оренбурга" Сутормина | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: агент Бэйла встречался с руководством "Интера"

СМИ: агент Бэйла встречался с руководством "Интера"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов