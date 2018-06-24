Игрок "Ромы" сорвал свой трансфер в другой клуб

Переход бразильского защитника "Ромы" Бруно Переса в "Торино" находится под угрозой срыва, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист в последний момент передумал переходить в туринский клуб и хочет вернуться в чемпионат Бразилии.

Ранее клубы договорились о годичной аренде игрока за один миллионов евро с обязательством выкупа за шесть миллионов, в случае проведения им 22 матчей за "Торино".

В минувшем сезоне 28-летний Перес провел за "Рому" 25 матчей. Стоит отметить, что до перехода в "Рому" год назад он на протяжении двух лет выступал именно за "Торино".

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