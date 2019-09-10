Игрок "Ромы" Ундер из-за травмы выбыл на пять недель
Игрок "Ромы" Дженгиз Ундер из-за травмы выбыл на пять недель. У 22-летнего футболиста диагностировано повреждения сухожилия. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Футболист был травмирован в расположении сборной Турции.
Ожидается, что вернется Ундер не раньше октября. За этот период римский клуб сыграет с "Сассуоло", "Болоньей", "Аталантой" и "Лечче". Также "Рома" проведет один матч в Лиге Европы с "Истанбул Башакшехиром", в котором раньше выступал игрок.
В этом сезоне Ундер в 2 матчах Серии А отметился 1 голом.
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|Команда
|М
|О
|1
|Болонья
|2
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|2
|Интер Милан
|1
|3
|3
|Лацио
|1
|3
|4
|Наполи
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
|Торино
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Брешия
|2
|3
|10
|Милан
|2
|3
|11
|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
|19
|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0