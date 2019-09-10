Игрок "Ромы" Ундер из-за травмы выбыл на пять недель

Игрок "Ромы" Дженгиз Ундер из-за травмы выбыл на пять недель. У 22-летнего футболиста диагностировано повреждения сухожилия. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист был травмирован в расположении сборной Турции.

Ожидается, что вернется Ундер не раньше октября. За этот период римский клуб сыграет с "Сассуоло", "Болоньей", "Аталантой" и "Лечче". Также "Рома" проведет один матч в Лиге Европы с "Истанбул Башакшехиром", в котором раньше выступал игрок.

В этом сезоне Ундер в 2 матчах Серии А отметился 1 голом.

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