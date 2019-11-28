Игрок "Ростова" Глебов успешно прооперирован

Игрок "Ростова" Данил Глебов успешно прооперирован в Германии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

20-летний хавбек получил повреждение в матче 17-го тура чемпионата России с "Динамо". У игрока был диагностирован перелом плюсневой кости.

"Данил Глебов успешно прооперирован в Германии. Даня, скорее выздоравливай и возвращайся на поле", - говорится в пресс-служба "Ростова".

Данил Глебов успешно прооперирован в Германии



Даня, скорее выздоравливай и возвращайся на поле. pic.twitter.com/BX3eXQV2hE — Football Club Rostov (@rostovfc) 28 ноября 2019 г.

"Ростов" занимает 5 место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. 30 декабря клуб встретится с "Уралом" в рамках 18-го тура РПЛ.

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