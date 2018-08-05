Игрок "Ростова" не считает победу над ЦСКА сенсацией



Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (1:0) в матче 2-го тура чемпионата России.

Раньше ЦСКА был намного сильнее, Поэтому думаю, что мы получили очки заслуженно и считаю, что "Ростов" как минимум не слабее армейцев. Это никакая не сенсация, а нормальный результат. Поэтому мы спокойно к этому относимся", - приводят слова Юсупова российские СМИ.

Стоит отметить, что в последний раз "Ростов" побеждал ЦСКА в Москве в 2009 году.

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