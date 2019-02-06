Игрок "Ростова" перешел в клуб из Европы



Шведский полузащитник "Ростова" Антон Салетрос перешел в АИК, сообщает официальный сайт клуба.

АИК арендовал футболиста до конца сезона.

22-летний Салетрос перешел из "Ростова" прошлым летом. В этом сезоне он провел девять матчей за российский клуб во всех турнирах и забил один гол.

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