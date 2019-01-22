Игрок "Ростова" получил тяжелую травму в матче со "Спартаком"



Защитник "Ростова" Мацей Вилюш выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностирован разрыв крестообразных связок колена. В ближайшее время он перенесет операцию. Сроки восстановления игрока составят от четырех до шести месяцев.

Эту травму он получил в матче Кубка Матч Премьер со "Спартаком" (1:2).

30-летний Вилюш перешел в "Ростов" летом 2017 года из "Леха" в статусе свободного агента. Всего за ростовский клуб он провел 44 матча во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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