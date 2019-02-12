Игрок "Ростова" сфотографировался с Юргеном Клоппом

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Игрок "Ростова" сфотографировался с Юргеном Клоппом

Полузащитник "Ростова" Александр Зуев сфотографировался с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.

Сейчас обе команды находятся в испанской Марбелье. "Жёлто-синие" там готовятся к весенней части сезона, а "красные" - к первому матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии", который состоится ровно через неделю, 19 февраля.

Не пропустите: "Ростов" объявил о переходе защитника "Зенита". | http://soccernews.ru

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