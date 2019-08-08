Игрок "Рубина" Данченко о матче с "Краснодаром": "Нас ожидает хороший и красивый футбол"

Игрок "Рубина" Олег Данченко рассказал, чего ждет от матча 5-го тура чемпионата России с "Краснодаром". Об этом сообщает Sport24.

"Настроение хорошее. Мы сыграли с ЦСКА, уже все забыли, сейчас переключились на игру с "Краснодаром", готовимся в обычном режиме. "Краснодар" хорошая команда, они хорошо обороняются и атакуют, поэтому, думаю, нас ожидает хороший и красивый футбол", - сказал Данченко.

Футболист перешел в "Рубин" этим летом из "Шахтера", ы составе которого отыграл 12 матчей и забил 1 гол в сезоне-2018/19.

Встреча "Рубина" с "Краснодаром" пройдет 10 августа. Начало - в 19:00 (мск).

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