Игрок "Рубина" может продолжить карьеру в Англии

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Игрок "Рубина" может продолжить карьеру в Англии

Игрок "Рубина" Сердар Азмун может перейти в английский клуб, утверждает Sky Sports.

По данным издания, в 24-летнем футболисте заинтересован "Вулверхэмптон". Клуб хочет арендовать игрока за 2 миллиона евро. В сделку может быть включен и пункт по опции выкупа Азмуна за 13 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 14 матчах, отметился 4 голами и 4 ассистами. 

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