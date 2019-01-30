Игрок "Рубина" отказал "Зениту"

Защитник казанского "Рубина" Егор Сорокин отказал "Зениту", сообщают российские СМИ.

Клубы договорились о трансфере 23-летнего футболиста, однако сам воспитанник академии "сине-бело-голубых" не захотел переходить в стан лидера РПЛ.

Сорокина не устроили предложенные условия личного контракта. Кроме того, он сомневается в том, что будет получать регулярную игровую практику в составе "Зенита".

В текущем сезоне центрбек провёл за "Рубин" 16 матчей и забил 4 гола. Его стоимость оценивается в 3 миллиона евро.

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