Игрок "Рубина" просматривается в "Зените"

Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов проходит просмотр в "Зените" на замену Леандро Паредесу. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак готов отпустить Паредеса не менее, чем за 40 миллионов евро.



Контракт Коновалова с "Рубином" действует до лета 2020 года.

В текущем сезоне участвовал в 16 матчах, забил 1 мяч и отдав 3 результативные передачи.

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