Игрок "Рубина" просматривается в "Зените"
Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов проходит просмотр в "Зените" на замену Леандро Паредесу. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак готов отпустить Паредеса не менее, чем за 40 миллионов евро.
Контракт Коновалова с "Рубином" действует до лета 2020 года.
В текущем сезоне участвовал в 16 матчах, забил 1 мяч и отдав 3 результативные передачи.
Не пропустите: "Зенит" нацелился на защитника "Севильи"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Монако" не смог обыграть "Ниццу" в матче 17-го тура чемпионата Франции
-
Роналду выиграл первый трофей с "Ювентусом"
-
"Ювентус" благодаря голу Криштиану Роналду переиграл "Милан" в матче за Суперкубок Италии
-
Главный тренер "Лидс Юнайтед" заявил, что шпионил за соперниками
-
Манджукич может пропустить 3-4 месяца из-за травмы
Лента новостей
-
"Севилья" уступила "Атлетику", но вышла в 1/4 финала Кубка Испании
-
Мэйвезер посетил раздевалку "Ювентуса" после матча с "Миланом"
-
Игроки "Ювентуса" получают трофей за победу в Суперкубке (видео)
-
Милость дня: как семья Роналду поддерживала футболиста
-
"Атлетико" и "Жирона" закончили результативной ничьей в матче 1/8 финала Кубка Испании
-
"Ювентус" - "Милан" - 1:0 (видеообзор матча)
-
Аллегри ярко высказался о победном матче "Ювентуса"
-
"Монако" не смог обыграть "Ниццу" в матче 17-го тура чемпионата Франции
-
Роналду прокомментировал победный матч с "Миланом"
-
Игрок "Рубина" просматривается в "Зените"
-
Роналду выиграл первый трофей с "Ювентусом"
-
1
"Ювентус" благодаря голу Криштиану Роналду переиграл "Милан" в матче за Суперкубок Италии
-
"Краснодар" отказался продавать Куэву за 6 миллионов евро
-
Вальверде прокомментировал слухи о переходе де Йонга в "Барселону"
-
"Ростов" не отпустит Скорпинцева этой зимой
-
"Кардифф Сити" приобретет экс-нападающего "Локомотива"
-
Главный тренер "Лидс Юнайтед" заявил, что шпионил за соперниками
-
"Зенит" принял решение по Ивановичу
-
"Зенит" нацелился на защитника "Севильи"
-
Лучший бомбардир "Зальцбурга" перейдет в "Севилью"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10