Игрок "Рубина" вылечился от коронавируса

Защитник казанского "Рубина" Константин Плиев вылечился от коронавируса и приступил к тренировкам, сообщает официальный сайт клуба.

"Плиев уже вернулся, он тренируется. По Пояркову ждем результат теста", – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Есть вероятность, что защитник сможет принять участие в матче 23-го тура чемпионата России с "Уралом", который состоится 20 июня.

23-летний Плиев принадлежит "Ростову", а за "Рубин" выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за казанский клуб 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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