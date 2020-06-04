Игрок "Рубина" вылечился от коронавируса
Защитник казанского "Рубина" Константин Плиев вылечился от коронавируса и приступил к тренировкам, сообщает официальный сайт клуба.
"Плиев уже вернулся, он тренируется. По Пояркову ждем результат теста", – говорится в заявлении пресс-службы клуба.
Есть вероятность, что защитник сможет принять участие в матче 23-го тура чемпионата России с "Уралом", который состоится 20 июня.
23-летний Плиев принадлежит "Ростову", а за "Рубин" выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за казанский клуб 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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