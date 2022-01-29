Игрок "Рубина" заболел коронавирусом на Кубке Африки

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Игрок "Рубина" заболел коронавирусом на Кубке Африки

Фото инстаграм Монтассара Тальби

Центральный защитник "Рубина" Монтассар Тальби сдал положительный тест на COVID-19.

23-летний футболист сообщил в сторис инстаграма, что коронавирусную инфекцию у него обнаружили в расположении сборной Туниса.

Напомним, что Тальби участвует со своей национальной командой в Кубке Африканских Наций.

В текущем сезоне игрок провёл за "Рубин" 13 матчей, результативными действиями не отличался.

Тунис в 1/4 финала КАФ встретится с Буркина-Фасо.

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