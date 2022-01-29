Игрок "Рубина" заболел коронавирусом на Кубке Африки
Фото инстаграм Монтассара Тальби
Центральный защитник "Рубина" Монтассар Тальби сдал положительный тест на COVID-19.
23-летний футболист сообщил в сторис инстаграма, что коронавирусную инфекцию у него обнаружили в расположении сборной Туниса.
Напомним, что Тальби участвует со своей национальной командой в Кубке Африканских Наций.
В текущем сезоне игрок провёл за "Рубин" 13 матчей, результативными действиями не отличался.
Тунис в 1/4 финала КАФ встретится с Буркина-Фасо.
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