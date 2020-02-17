Игрок румынского клуба получил ужасный удар ногой по лицу во время матча

Нападающий бухарестского "Динамо" Славко Перович потерял сознание из-за удара по лицу ногой во время матча 25-го тура чемпионата Румынии против "Стяуа" (2:1).

Форварду досталось от защитника соперника Юлиана Крыстю. Прямо на поле выехали две кареты скорой помощи и футболиста срочно доставили в больницу. Врач "Динамо" сравнил травму игрока с повреждениям, которые получают боксеры или бойцы смешанных единоборств. Крыстя за свой фол получил красную карточку.

В ближайшее время Перович пройдет медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.

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