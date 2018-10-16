Игрок сборной Англии едва не оторвал ноги Серхио Рамосу

Теги эрик дайерсерхио рамосанглияиспания

Игрок сборной Англии едва не оторвал ноги Серхио Рамосу

Во вчерашнем матче Лиги Наций полузащитник сборной Англии Эрик Дайер едва не оторвал ноги капитану национальной команды Испании Серхио Рамосу.

Хавбек "Тоттенхэма" на 11-й минуте игры пошёл в очень агрессивный подкат. Специалисты подсчитали, что англичанин разбегался 23 метра, прежде чем снести соперника.

Стоит отметить, что для Рамоса всё обошлось и в концовке матча он даже отличился забитым голом.

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