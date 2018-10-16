Игрок сборной Англии едва не оторвал ноги Серхио Рамосу
Во вчерашнем матче Лиги Наций полузащитник сборной Англии Эрик Дайер едва не оторвал ноги капитану национальной команды Испании Серхио Рамосу.
Хавбек "Тоттенхэма" на 11-й минуте игры пошёл в очень агрессивный подкат. Специалисты подсчитали, что англичанин разбегался 23 метра, прежде чем снести соперника.
Eric Dier's hard Brexit tackle on Sergio Ramos was the best bit of the England match #ESPENGpic.twitter.com/IP2pnBqzXn— Roar Of The Kop (@_RoarOfTheKop_) 15 октября 2018 г.
Eric Dier cleaning out Sergio Ramos. Magnificent! #ESPENG #SPAENG #THFC #COYS pic.twitter.com/UD5pL42w1Z— Peteski (@PeteskiTweets) 16 октября 2018 г.
Стоит отметить, что для Рамоса всё обошлось и в концовке матча он даже отличился забитым голом.
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