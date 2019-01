Игрок сборной Англии едва не оторвал ноги Серхио Рамосу

Во вчерашнем матче Лиги Наций полузащитник сборной Англии Эрик Дайер едва не оторвал ноги капитану национальной команды Испании Серхио Рамосу.

Хавбек "Тоттенхэма" на 11-й минуте игры пошёл в очень агрессивный подкат. Специалисты подсчитали, что англичанин разбегался 23 метра, прежде чем снести соперника.

