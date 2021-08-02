Игрок сборной Англии Мингс о Евро: "Мое психическое здоровье ухудшилось"

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Игрок сборной Англии Мингс о Евро: "Мое психическое здоровье ухудшилось"Фото: инстаграм Мингса

Защитник сборной Англии Тайрон Мингс рассказал, с какими проблемами столкнулся на Евро-2020.

"Мне было трудно перед стартовым матчем Евро-2020 против Хорватии. Думаю, теперь я гораздо устойчивее к внешним воздействиям, однако тогда мое психическое здоровье действительно ухудшилось. И мне не стыдно в этом признаться, ведь многие не знают, через что я прошел, выходя на тот матч.

Я, скорее всего, был единственным человеком в том составе, о котором люди подумали: "Не уверен в нем". И мне пришлось преодолевать это. Когда 90-95% жителей твоей страны сомневаются в тебе, очень трудно сделать так, чтобы это не влияло на тебя. Я проделал огромную работу над этим с психологом. Мне рассказали о механизмах борьбы - дыхание, медитация, мы учились концентрироваться на нынешнем моменте. Это не дает твоему подсознанию брать верх.

Было тяжело. Я плохо спал перед первой игрой", - приводит слова Мингса The Sun.

28-летний защитник принял участие во всех трех матчах групповой стадии. В плей-офф он не появлялся на поле.

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