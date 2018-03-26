Игрок сборной Англии поедет на ЧМ-2018 с охраной

Неназванный футболист сборной Англии наймет телохранителей на время проведения Чемпионата Мира-2018 в России.

По данным Telegraph, за каждого охранника неназванный футболист заплатит семь тысяч фунтов стерлингов из личного кармана. Футбольная ассоциация заявила о неготовности оплачивать подобные расходы.

По информации источника, футболисты сборной Англии озабочены безопасностью их семей за пределами отелей.

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