Игрок сборной Аргентины заразился коронавирусом
Фото твиттер сборной Аргентины
Вингер "Фиорентины" Николас Гонсалес сдал положительный тест на COVID-19 в расположении сборной Аргентины.
После обнаружения коронавирусной инфекции футболиста исключили из заявки "альбиселесте".
Гонсалес не поможет аргентинской сборной в матчах квалификации ЧМ-2022 с Уругваем (13 ноября) и Бразилией (17 ноября).
В текущем сезоне фланговый нападающий провёл за "Фиорентину" 9 игр, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: Экс-игрок ПСЖ раскритиковал Месси из-за сборной Аргентины. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Реал" следит за хавбеком "Лестера"
-
Ротен: "Рамос должен стать капитаном ПСЖ"
-
"Милан" нацелился на немецкого таланта
-
Конте потребовал возвращения Бэйла в "Тоттенхэм"
-
"Ювентус" озвучил "Ньюкаслу" цену на Рабьо
-
"Спартак" решил расстаться с Мелкадзе
-
"Вест Хэм" продал более четверти акций клуба чешским инвесторам
-
Марио Фернандес определился с последним клубом в своей карьере
-
"Арсенал" назвал лучшего игрока команды в октябре
-
Карпин прокомментировал готовность Джикии сыграть со сборной Кипра
-
Анчелотти не собирается тренировать сборную Италии
-
Игрок сборной Аргентины заразился коронавирусом
-
Экс-помощник Кокорина рассказал, как россиянина троллили в раздевалке "Фиорентины"
-
Жоржиньо оценил свои шансы выиграть "Золотой мяч" в этом году
-
Главные новости дня: 10 ноября
-
Месси готов сыграть за сборную Аргентины
-
Черышев летом покинет "Валенсию"
-
"Уфа" назвала минимальную цену на Агаларова
-
Лунев может покинуть "Байер"
-
Источник: Месси и Рамос не стали друзьями в ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17