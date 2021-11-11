Игрок сборной Аргентины заразился коронавирусом

Фото твиттер сборной Аргентины

Вингер "Фиорентины" Николас Гонсалес сдал положительный тест на COVID-19 в расположении сборной Аргентины.

После обнаружения коронавирусной инфекции футболиста исключили из заявки "альбиселесте".

Гонсалес не поможет аргентинской сборной в матчах квалификации ЧМ-2022 с Уругваем (13 ноября) и Бразилией (17 ноября).

В текущем сезоне фланговый нападающий провёл за "Фиорентину" 9 игр, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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