Игрок сборной Армении раскритиковал Бонуччи после матча квалификации Евро-2020
Нападающий сборной Армении и "Сочи" Александр Карапетян подверг критике обратился к защитника "Ювентуса" и сборной Италии Леонардо Бонуччи.
"Я очень уважаю то, чего ты достиг в футбольной жизни, но это позор", – написал Карапетян в своем Instagram.
Напомним, что Карапетян получил вторую желтую карточку и был удален с поля после единоборства с Бонуччи в матче квалификации Евро-2020 между Арменией и Италией (1:3).
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