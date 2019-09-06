Игрок сборной Армении раскритиковал Бонуччи после матча квалификации Евро-2020

Нападающий сборной Армении и "Сочи" Александр Карапетян подверг критике обратился к защитника "Ювентуса" и сборной Италии Леонардо Бонуччи.

"Я очень уважаю то, чего ты достиг в футбольной жизни, но это позор", – написал Карапетян в своем Instagram.

Напомним, что Карапетян получил вторую желтую карточку и был удален с поля после единоборства с Бонуччи в матче квалификации Евро-2020 между Арменией и Италией (1:3).

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