Игрок сборной Бразилии намекнул на переходу в "Рому"
Бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон может перейти в "Рому".
На своей странице в Instagram он вступил в переписке с защитником римского клуба Жуаном Жезусом, который попросил его прилететь в Италию. На это Тайсон ответил кратко - "Лечу".
По некоторым данным, "Рома" уже провела успешные переговоры с 30-летним Тайсоном. Сумма трансфера может составить 15-20 миллионов евро.
Напомним, что Тайсон попал в заявку сборной Бразилии на Чемпионат Мира-2018, но не сыграл ни одного матча на мундиале.
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