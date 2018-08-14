Игрок сборной Бразилии намекнул на переходу в "Рому"

Бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон может перейти в "Рому".

На своей странице в Instagram он вступил в переписке с защитником римского клуба Жуаном Жезусом, который попросил его прилететь в Италию. На это Тайсон ответил кратко - "Лечу".

По некоторым данным, "Рома" уже провела успешные переговоры с 30-летним Тайсоном. Сумма трансфера может составить 15-20 миллионов евро.

Напомним, что Тайсон попал в заявку сборной Бразилии на Чемпионат Мира-2018, но не сыграл ни одного матча на мундиале.

Не пропустите: "Рома" близка к трансферу Чемпиона Мира-2018. | http://soccernews.ru