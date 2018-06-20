Игрок сборной Египта: "Уругваю будет непросто в матче со сборной России"

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Игрок сборной Египта: "Уругваю будет непросто в матче со сборной России"Игрок сборной Египта Ахмед Хасан после поражения от России в матче Чемпионата Мира-2018 (1:3) заявил, что российская команда может обыграть Уругвай в последнем матче группового этапа.

Матч Уругвай - Россия состоится 25 июня в Самаре.

"Россия показала очень качественный футбол в этом матче. Ваши футболисты отлично готовы физически, и даже Уругваю будет с ними непросто. На стороне египтян была фантастическая мотивация, вызванная первым за долгие годы попаданием на чемпионат мира, а также привитая Эктором Купером организация игры. Мы не зависим от одного Салаха, хотя индивидуальное мастерство Мохаммеда дает Египту очень большие возможности в атаке. Увы, но сегодня он не смог реализовать все свои моменты. Ваши же футболисты очень здорово распорядились своими возможностями и одержали очень важную победу", - отметил он.

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Группа A М О
1 Россия 2 6
2 Уругвай 2 6
3 Египет 2 0
4 Саудовская Аравия 2 0
Группа B М О
1 Испания 2 4
2 Португалия 2 4
3 Иран 2 3
4 Марокко 2 0
Группа C М О
1 Франция 1 3
2 Дания 1 3
3 Австралия 1 0
4 Перу 1 0
Группа D М О
1 Хорватия 1 3
2 Аргентина 1 1
3 Исландия 1 1
4 Нигерия 1 0
Группа E М О
1 Сербия 1 3
2 Бразилия 1 1
3 Швейцария 1 1
4 Коста-Рика 1 0
Группа F М О
1 Швеция 1 3
2 Мексика 1 3
3 Германия 1 0
4 Южная Корея 1 0
Группа G М О
1 Бельгия 1 3
2 Англия 1 3
3 Тунис 1 0
4 Панама 1 0
Группа H М О
1 Япония 1 3
2 Сенегал 1 3
3 Польша 1 0
4 Колумбия 1 0
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