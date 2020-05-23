Игрок сборной Франции продал медаль победителя ЧМ-2018
Неназванный футболист сборной Франции выставил на продажу золотую медаль ЧМ-2018, пишет газета Le Soir.
По сведениям издания, лот выставили на аукционе Julien's Auctions и впоследствии продали за 65 тысяч евро.
Напомним, что "трёхцветные" во второй раз в истории стали чемпионами мира, выиграв в финале мундиаля у Хорватии (4:2).
Также стоит отметить, что мировое первенство впервые принимала Россия.
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|3
|3
|4
|Египет
|3
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|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
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|7
|2
|Дания
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|3
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|4
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|3
|9
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|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
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|3
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|2
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|Сербия
|3
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|4
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|3
|6
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|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
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|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
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|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
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|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
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|3
|Сенегал
|3
|4
|4
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|3