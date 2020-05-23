Игрок сборной Франции продал медаль победителя ЧМ-2018

Неназванный футболист сборной Франции выставил на продажу золотую медаль ЧМ-2018, пишет газета Le Soir.

По сведениям издания, лот выставили на аукционе Julien's Auctions и впоследствии продали за 65 тысяч евро.

Напомним, что "трёхцветные" во второй раз в истории стали чемпионами мира, выиграв в финале мундиаля у Хорватии (4:2).

Также стоит отметить, что мировое первенство впервые принимала Россия.

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