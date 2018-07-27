Игрок сборной Голландии перешел в "Вердер"

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Игрок сборной Голландии перешел в "Вердер"
Голландский полузащитник "Эвертона" Дэви Классен стал игроком "Вердера", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 13,5 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с клубом контракт до лета 2022 года.

Стоит отметить, что всего год назад "Эвертон" купил Классена за 27 миллионов евро.

В прошлом сезоне 25-летний голландец провел 17 матчей и отдал 1 результативную передачу. Ранее играл за "Аякс". За сборную Голландии сыграл 16 матчей и забил 4 гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

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