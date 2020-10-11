Игрок сборной Ирландии заразился коронавирусом перед матчем Лиги наций с Уэльсом
Игрок сборной Ирландии сдал положительный тест на коронавирус.
Напомним, команде предстоит сыграть с национальной командой Уэльса в Лиге наций.
Имя заболевшего футболиста не разглашается. Он уже находится на карантине.
Встречу также пропустят Джон Иган, Каллум Робинсон, Каллум О’Дауда и Алан Браун. Все они контактировали с заболевшим.
Матч Ирландия - Уэльс состоится сегодня, 11 октября, в Дублине.
А еще: Лига Наций: все результаты 10 октября| http://soccernews.ru
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|6
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