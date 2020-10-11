Игрок сборной Ирландии заразился коронавирусом перед матчем Лиги наций с Уэльсом

Теги ирландиякоронавирус

Игрок сборной Ирландии заразился коронавирусом перед матчем Лиги наций с Уэльсом

Игрок сборной Ирландии сдал положительный тест на коронавирус.

Напомним, команде предстоит сыграть с национальной командой Уэльса в Лиге наций.

Имя заболевшего футболиста не разглашается. Он уже находится на карантине.

Встречу также пропустят Джон Иган, Каллум Робинсон, Каллум О’Дауда и Алан Браун. Все они контактировали с заболевшим.

Матч Ирландия - Уэльс состоится сегодня, 11 октября, в Дублине.

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