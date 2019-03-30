Игрок сборной Италии стал участником ДТП
Вингер "Фиорентины" и сборной Италии Федерико Кьеза попал в аварию во Флоренции, сообщает ANSA.
По информации источника, автомобиль, за рулём которого находился футболист, столкнулся со скутером.
21-летний спортсмен в результате ДТП не пострадал, а водитель скутера был госпитализирован в больницу.
В текущем сезоне Кьеза сыграл за "Фиорентину" 31 матч, забил 12 голов и сделал 8 ассистов.
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|28
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|5
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|28
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|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
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|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Кальяри
|29
|33
|14
|Сассуоло
|28
|32
|15
|СПАЛ
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|26
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|27
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|29
|11