Игрок сборной Италии стал участником ДТП

Вингер "Фиорентины" и сборной Италии Федерико Кьеза попал в аварию во Флоренции, сообщает ANSA.

По информации источника, автомобиль, за рулём которого находился футболист, столкнулся со скутером.

21-летний спортсмен в результате ДТП не пострадал, а водитель скутера был госпитализирован в больницу.

В текущем сезоне Кьеза сыграл за "Фиорентину" 31 матч, забил 12 голов и сделал 8 ассистов.

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