Игрок сборной Кипра забил самый быстрый гол в истории отборов чемпионата Европы

Защитник сборной Кипра Иоаннис Кусулос отметился голом на 2-й минуте матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино.

Этот гол стал самым быстрым в истории отборочных турниров чемпионата Европы.

Для 23-летнего Кусулоса сегодняшнее взятие ворот стало вторым в 10 поединках за национальную сборную.

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