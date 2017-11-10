Игрок сборной Колумбии спровоцировал расистский скандал в товарищеском матче с Южной Кореей

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Игрок сборной Колумбии спровоцировал расистский скандал в товарищеском матче с Южной Кореей

Полузащитник "Бока Хуниорс" и сборной Колумбии Эдвин Кардона спровоцировал расистский скандал в товарищеском матче с Южной Кореей, сообщает Goal.com.

На 63-й минуте игры 24-летний хавбек во время потасовки между футболистами с помощью рук имитировал разрез глаз южнокорейцев.

Пока неизвестно, будет ли Кардона наказан за своё поведение. | http://soccernews.ru

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