Игрок сборной Колумбии спровоцировал расистский скандал в товарищеском матче с Южной Кореей

Полузащитник "Бока Хуниорс" и сборной Колумбии Эдвин Кардона спровоцировал расистский скандал в товарищеском матче с Южной Кореей, сообщает Goal.com.

На 63-й минуте игры 24-летний хавбек во время потасовки между футболистами с помощью рук имитировал разрез глаз южнокорейцев.

Пока неизвестно, будет ли Кардона наказан за своё поведение. | http://soccernews.ru