Игрок сборной Мексики не считает, что команда обеспечила себе выход в плей-офф

Защитник сборной Мексики Мигель Лаюн прокомментировал победу над Германией (1:0) в матче Чемпионата Мира-2018.

"Для нас было очень важно начать выступление на чемпионате мира в такой уверенной манере. Мы показали свой характер в этом матче, были очень упорны, мы понимали, что играем против очень сильного соперника – чемпиона мира, в составе которого игроки очень высокого уровня. Но мы сделали все, чтобы победить, и нам это удалось", - приводят слова Лаюна российские СМИ.

"Мы здорово сыграли в защите, играли очень компактно. Немцы очень сильно давили в концовке, и нам пришлось терпеть, чтобы сохранить победный счет. Нам нужно мечтать о самом высоком месте, бороться за это. Нам еще ничего не гарантировано, но важно мечтать и работать для того, чтобы мечта стала реальностью", - добавил мексиканец.

В следующем матче сборная Мексики сыграет с Южной Кореей. Поединок состоится 23 июня и начнется в 18:00.

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