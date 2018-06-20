Игрок сборной Португалии оценил возможную встречу с России в плей-офф ЧМ-2018



Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва рассуждает о возможной встрече с Россией в 1/8 финала Чемпионата Мира-2018.

"Россия очень хорошо начала чемпионат. Мы эту команду неплохо знаем, играли против нее в прошлом году на Кубке Конфедераций. Это сильная сборная, тем более, выступает дома. Если встретимся в 1/8 финала, будет тяжелый матч", - приводят слова Силвы российские СМИ.

"Кого знаю из российской команды? Помню Акинфеева, вратаря ЦСКА, против которого играл уже много раз. Потом ваш огромный нападающий, который здорово сохраняет мяч - Дзюба. Да и в целом команда физически сильная, не теряет концентрацию в матче, против неё непросто играть", - добавил хавбек.

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