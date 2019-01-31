Игрок сборной России близок к переходу в "Фенербахче"

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов в ближайшее время станет игроком "Фенербахче", сообщает Sport24.

По информации источника, 31-летний футболист уже отправился в Стамбул для подписания контракта с "канарейками".

Ожидается, что турецкий клуб объявит о трансфере 31 января или 1 февраля.

Напомним, что три недели назад Кудряшов прекратил сотрудничество с "Рубином" и получил статус свободного агента. Таким образом, опытный центрбек достанется "Фенербахче" бесплатно.

Ранее сообщалось, что стороны заключат соглашение до лета 2019 года с опцией продления ещё на один сезон.

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