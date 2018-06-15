Игрок сборной России не считает Саудовскую Аравию слабой командой



Защитник сборной России Марио Фернандес заявил, что матч Чемпионата Мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0) не доказывает слабость соперника.

"Великолепный дебют! Последние товарищеские матчи сложились для нас не очень удачно, но мы продолжали работать. Понимали, как важно выиграть этот матч. Мы полностью заслужили такую громкую победу. Соперник не слабый. Это мы смогли сделать игру такой легкой", - приводят слова Фернандеса российские СМИ.

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