Игрок сборной России перешел в клуб из Европы

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Игрок сборной России перешел в клуб из Европы

Российский защитник Федор Кудряшов перешел в "Истанбул Башакшехир", сообщает официальный твиттер клуба.

Турки представили Кудряшова под песню "Калинка-малинка".

Teşekkürler @cengizunder pic.twitter.com/bFOBpQKwn8

Кудряшов подписал с турецким клубом контракт на полтора года с зарплатой в один миллион евро в год. Футболист являлся свободным агентом и достался туркам бесплатно.

31-летний Кудряшов ранее выступал за "Сибиряк", "Спартак", "Химки", "Томь", "Краснодар", "Терек", "Ростов" и "Рубин". За сборную России сыграл 26 матчей. Четырехкратный серебряный призер чемпионата России, четвертьфиналист Чемпионата Мира-2018.

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