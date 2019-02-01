Игрок сборной России перешел в клуб из Европы
Российский защитник Федор Кудряшов перешел в "Истанбул Башакшехир", сообщает официальный твиттер клуба.
Турки представили Кудряшова под песню "Калинка-малинка".
Teşekkürler @cengizunder pic.twitter.com/bFOBpQKwn8
— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 31 января 2019 г.
Кудряшов подписал с турецким клубом контракт на полтора года с зарплатой в один миллион евро в год. Футболист являлся свободным агентом и достался туркам бесплатно.
31-летний Кудряшов ранее выступал за "Сибиряк", "Спартак", "Химки", "Томь", "Краснодар", "Терек", "Ростов" и "Рубин". За сборную России сыграл 26 матчей. Четырехкратный серебряный призер чемпионата России, четвертьфиналист Чемпионата Мира-2018.
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|Команда
|М
|О
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|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
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|Карабюкспор
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|12