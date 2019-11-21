Игрок сборной России попал в символическую сборную 9-10 туров квалификации Евро-2020 по версии InStat

Авторитетный статистический портал InStat представил символическую сборную 9 и 10 туров квалификации Евро-2020.

Среди прочих в команду попал правый защитник сборной России Сергей Петров. Напомним, что в матче с Сан-Марино он забил гол и сделал два ассиста.

Вратарь: Столе Димитриевски (Северная Македония);

Защитники: Сергей Петров (Россия), Рафаэль Варан (Франция), Бен Чилуэлл, Харри Магуайр (оба - Англия);

Полузащитники: Харри Уинкс (Англия), Гранит Джака (Швейцария), Бернарду Силва (Португалия);

Нападающие: Жерар Морено (Испания), Харри Кейн (Англия), Криштиану Роналду (Португалия).

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