Игрок сборной Сербии получил в подарок российский автомобиль

Исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров подарил сертификат на автомобиль "Лада 4x4" защитнику сборной Сербии Александару Коларову, который забил единственный гол в матче 1-го тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Коста-Рики (1:0).

"Что касается отдельного подарка, то я подарил Коларову сертификат на вазовскую модель "4х4". Ему очень понравилось! Уверен, что это авто будет ему напоминать о голе и о нашей арене, где победила его команда в таком важном и значимом матче", – приводят слова Азарова российские СМИ.

Не пропустите: Коларов признан лучшим игроком матча Коста-Рика - Сербия. | http://soccernews.ru