Игрок сборной Швеции извинился перед Бесединым за нанесенную травму

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Защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон высказался о травме, которую он нанес футболисту сборной Украины Артему Беседину.

"Я не хотел этого. Надеюсь, что Беседин быстро восстановится. Он не говорит по-английски, однако Ярмоленко перевел мои слова...

Выглядело так, будто Беседин принял мои извинения", - заявил Даниэльссон.

Напомним, что Украина одержала победу со счетом 2:1, забив решающий гол в дополнительное время. В 1/4 финала украинцы сыграют против Англии.

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