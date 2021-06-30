Игрок сборной Швеции извинился перед Бесединым за нанесенную травму
Фото: твиттер УЕФА
Защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон высказался о травме, которую он нанес футболисту сборной Украины Артему Беседину.
"Я не хотел этого. Надеюсь, что Беседин быстро восстановится. Он не говорит по-английски, однако Ярмоленко перевел мои слова...
Выглядело так, будто Беседин принял мои извинения", - заявил Даниэльссон.
Напомним, что Украина одержала победу со счетом 2:1, забив решающий гол в дополнительное время. В 1/4 финала украинцы сыграют против Англии.
Читайте также: Врач киевского "Динамо" рассказал о сроках восстановления Беседина. | http://soccernews.ru
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