Игрок сборной Украины перешел в греческий клуб

ПАОК объявил о переходе защитника киевского "Динамо" Евгения Хачериди, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался грекам бесплатно, так как его контракт с киевлянами истекает этим летом. Хачериди подписал соглашение с ПАОКом до лета 2021 года и будет зарабатывать 1,5 миллиона евро за сезон.

30-летний Хачериди выступал за "Динамо" с 2007 года, провел за клуб 237 матчей и забил 8 голов. Трехкратный чемпион Украины, двукратный обладатель Кубка Украины, трехкратный обладатель Суперкубка Украины. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

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