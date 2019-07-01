Игрок "Селтика" Рогич может перейти в "Зенит"

Петербургский "Зенит" намерен приобрести игрока "Селтика" Тома Рогича. Об этом сообщает Scotland Herald.

По данным издания, сине-бело-голубым нужно заплатить за игрока около 10 миллионов евро. "Селтик" в свою очередь не хочет продавать футболиста, менее, чем за 14 миллионов. Петербургский клуб наблюдает за Рогичем с зимы 2018 года.

Официальное предложение "Зенит" сделает в ближайшие дни.

В минувшем сезоне он участвовал в 35 матчах, забив 5 голов и сделав 6 ассистов.

Ранее сообщалось, что в игроке также заинтересованы клубы АПЛ.

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