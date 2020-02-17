Игрок "Сельты" во время матча с "Реалом" врезался в Зидана и ударил его бутсой по лицу

Во время матча 24-го тура Примеры между "Реалом" и "Сельтой" произошло столкновение главного тренера мадридцев Зинедина Зидана и защитника галисийцев Джозефа Айду.

Игрок "небесных" сбил наставника "сливочных", выкатившись за боковую линию. В итоге французский специалист упал и получил бутсой по лицу.

Напомним, что "Реал" и "Сельта" сыграли вничью со счётом 2:2.

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