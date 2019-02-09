Игрок Серии B может может стать игроком английского топ-клуба

Полузащитник "Брешия" Сандро Тонали может перейти в английский клуб. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, в 18-летнем футболисте заинтересованы "Челси" и "Ливерпуль". Итальянский клуб готов расстаться с игроком не менее, чем за 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, о том, что в Тонали заинтересован "Ювентус".

Тонали - воспитанник клубов "Пьяченца" и "Брешиа". В текущем сезоне игрок провел 20 матчей, в которых отметился 2 гола и 3 ассистами.

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